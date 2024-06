Te gast is de fractievoorzitter van Denk Sheher Khan. Over de opkomst van de PVV, zijn voorstel om Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) te weren bij Amsterdamse herdenkingen, en de omstreden lhbti-poster uit het landelijk verkiezingsprogramma van Denk. En wil de partij over twee jaar meebesturen in de stad?