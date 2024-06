In deze aflevering schrijfster Alma Mathijsen en street artist Tom Kiewra, een kunstenaar die enorm in de lift zit en recent voor zijn werk naar Amerika is verhuisd. Soms kan je in Amsterdam je afvragen of er meer fietsen zijn dan mensen; en van al die fietsen vinden deze twee ras-Amsterdammers iets. Een gesprek over ouwe barrels en mannen die in je gezicht spugen, terwijl ze beide hard werken aan hun meesterwerk.