Zijkanaal H-weg

Als een van de eerste bewoners van de dijk heeft Jikke de omgeving enorm zien veranderen: “Eerst waren er zes woonarken, inmiddels zijn dat er ongeveer vierenzestig.” Jikke vond het heerlijk om hier op te groeien: “Het is echt wel een beetje een buitenleven. Elke keer als ik hier aan kom varen denk ik: wat een feestje.” Dat ze ook haar kinderen hier heeft grootgebracht maakt het extra speciaal. “De kinderen die hier geboren zijn noemen we Dijkers, omdat ze zo gewend zijn om altijd buiten te spelen en dingen te ontdekken.”

Iedereen die op de dijk woont kent elkaar. Zo varen we door naar buurman Martijn, die samen met zijn gezin de drukke binnenstad verruilde voor een woonark op deze dijk. Het grootste verschil? “Dat je zo meeleeft met de natuur en dat iedereen elkaar hier kent. Het is een doodlopende straat, dus iedereen houdt elkaars kinderen en dieren in de gaten.” Zeker in de zomer is het hier een groot feest, dan bouwen de buren namelijk samen een groot vlot van opblaasbare bedden om lekker samen te borrelen op het water.