In deze aflevering schrijfster Cathelijne Blok en street artist Mick la Rock. Een gesprek over feminisme, hoe het is om een vrouwelijke kunstenares te zijn en dat er nog een lange weg te gaan is naar gelijkheid. Toch zien ze veel kansen, juist nu in deze tijd en zeker in deze stad. Een hoopvol gesprek van twee gepassioneerde vrouwen, maar komen ze tussendoor nog wel toe aan hun canvas?