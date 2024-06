Hoge energierekeningen, geklapte onderhandelingen en weinig draagvlak: de energietransitie blijft een enorme uitdaging. Welke koers gaat de gemeente varen? En weer verzet tegen de komst van windmolens, dit keer in Zuidoost: is een stad überhaupt wel geschikt voor mega-turbines? Te gast is de (tijdelijk) wethouder duurzaamheid Dirk de Jager (GroenLinks).