Wessel Gansfortstraat

Ondanks dat vandaag in het teken staat van rust heeft Kiki een druk programma voor de boeg. Koos van de Natuurkamer neemt ons mee op een plukwandeling. Met de geplukte kruiden en bloemen maken we een heerlijke kruidenboter. Koos: “We hebben niet veel giftige planten in Nederland, maar als ik me vergis met plukken dan houdt het na de kruidenboter op.” Hij leert ons gelijk hoe we Kiki haar grootste vijand plukken: de brandnetel.

Misschien heb je Jetske wel eens zien zitten op een rotonde. Midden in de spits begeleidt zij elke maandagochtend daar een meditatie. Door actief te luisteren naar het lawaai en de drukte activeer je een soort van stilte in jezelf.” In haar ogen zijn rotondes zijn geniale plekken. Ze zijn overal, we bewegen eromheen, maar zitten er nooit op. Jetske: “Het is een soort statement. Beetje een fuck you naar iedereen. We blijven maar gaan, maar is dat de oplossing?”