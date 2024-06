Gesprek aan de Amstel | Linda Nooitmeer (Ninsee

Linda Nooitmeer (1974) is voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Ze kwam in 1990 vanuit Paramaribo naar Nederland en werd hier bestuurlijk actief voor de Afro-Caribische gemeenschap. In Gesprek aan de Amstel blikt Nooitmeer terug op de afgelopen jaren, de geschiedenis van het NiNsee en de excuses van koning Willem-Alexander voor de Nederlandse rol in de slavernij. Ook spreken ze over de kwestie 'Bosma'. Vanwege omstreden uitspraken die Martin Bosma in het verleden over het thema deed, is hij als Tweede-Kamervoorzitter alleen onder voorwaarden welkom op de Keti Koti-herdenking en viering van 1 juli 2024. Bosma wil komen, maar Nooitmeer weigert voor hem te buigen. Verder spreekt de NiNsee-voorvrouw over het toekomstige slavernijmuseum in Amsterdam: gaat het nog wel door en zo ja, wat moet er inhoudelijk in het museum komen.