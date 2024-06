Burgemeester Halsema reageert op de uitspraken van wethouder Rutger Groot Wassink over de samenwerking met het nieuwe kabinet met PVV-ministers. Verder gaat ze in op de onduidelijkheid rondom het evenementenbeleid voor volgend jaar, het besluit dat Kamervoorzitter Bosma toch niet naar Keti Koti komt en de dodelijke steekpartij in de Jordaan.