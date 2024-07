Zuiderzeeweg

Typerend voor dit stukje Amsterdam zijn de studentenflats, die hier sinds 2009 staan. In één van die studio's woont dierenvriend en geneeskundestudent Arthur. Arthurs konijnen woonden eerst bij hem in de studio, maar dit werd toch een beetje te chaotisch. Daarom bouwde Arthur buiten vóór de flat een konijnenren. Naast konijnen heeft Arthur een ander huisdier en wel een hele bijzondere. Hij verrast ons namelijk met een prachtige atlasvlinder. “Ze is twee dagen geleden uit haar cocon gekomen, toen zaten haar vleugels nog helemaal ingevouwen.”

Naast de studentenflats wonen Fons en Jeanine op een idyllische woonark. Maar wat zijn nou de voor- en nadelen van op een woonark wonen? “Voordeel is natuurlijk het mooie uitzicht en dat je zo met de jaargetijden meeleeft (...) en ons bootje ligt hier dus je kan altijd het water op gaan.” Het enige nadeel is volgens Fons dat het huis tijdens een storm meebeweegt. “Je moet er even aan wennen dat alle lampjes gaan wiebelen, maar ja dat is ook gewoon een leven op het water."