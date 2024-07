Van Ostadestraat

Voordat we de dieren opzoeken, bellen we aan bij Hanna, zij had vroeger een theaterkledingboetiek in de Negen Straatjes. Ook al is Hannah van pensioengerechtigde leeftijd, werkt deze opvallende verschijning nog steeds als stylist. Hannah: “Ik vind het heel jammer dat mensen er niet uithalen wat erin zit.” Speciaal voor ons heeft ze haar lievelingskleren aangetrokken. Hannah: “Ik ben heel overdreven esthetisch.”

Anns inrichting kan niet meer verschillen van die van Hannah. In haar vrije tijd schildert ze huisdieren. Om in het dierenthema te blijven, heeft ze ook een dichtbundel uitgebracht met de interessante titel: Duivensoepdag. Haar oom had vroeger namelijk duiven en die duiven belandden regelmatig in de soep. Samen met Kiki draagt ze het titelgedicht voor.