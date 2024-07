Vandaag nemen we een kijkje bij de werkzaamheden op de Paasheuvelweg, vlakbij station Holendrecht. De wegen worden aangepast omdat ook hier nu de maximale snelheid 30 kilometer per uur geldt. In Het Verkeer vertellen projectcoördinator Bastiaan van Leeuwen en projectmanager Annemarie Honig over het werk in het gebied.