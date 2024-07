Er wordt binnenkort gewerkt aan de IJburglaan. Op meerdere plekken is het asfalt in slechte staat en daarom wordt vanaf 22 juli de weg afgesloten. Dat betekent dat bewoners alleen via Diemen het gebied in en uit kunnen. In Het Verkeer legt omgevingsmanager Anita Stokx welk werkzaamheden op de planning staan.