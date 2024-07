De vijf spoorbruggen in de Oostertoegang van het Centraal Station moeten worden vervangen. Een enorm project waar de komende vijf jaar aan wordt gewerkt. Dit gaat ook het verkeer merken. Zo is de onderdoorgang van vrijdag 26 juli tot en met maandag 12 augustus in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. In Het Verkeer vertelt omgevingsmanager Geertjan Cronenberg meer over dit project.