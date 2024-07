Gesprek aan de Amstel | Gregory Sedoc

Gregory Sedoc (1981) werd in Amsterdam geboren en is van Surinaamse afkomst. Als kind werd hij op de atletiekbaan van A.A.C. ontdekt door topcoach Ineke Bonsen, waarna hij doorging op de horden en de uiteindelijke wereldtop bereikte. Er volgde een loopbaan met hoogte en dieptepunten. Sedoc nam deel aan de Olympische Spelen van Athene, Peking en Londen. Ook kampte hij lang met een depressie, die hij onder controle wist te krijgen zonder medicatie. Sedoc vindt dat de Spelen naar Amsterdam moeten komen en dat Nederland daar niet te klein voor is. In 'Gesprek aan de Amstel' legt hij aan Kemal Rijken uit waarom.