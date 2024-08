In deze aflevering van De Zwoele Stad heeft presentator Waldy van Geenen twee Amsterdammers aan tafel die afgelopen jaar veel in het nieuws waren. Presentator Aïcha Marghadi rekende af met de onveilige werksfeer bij Studio Sport in een groot artikel in de Volkskrant, met alle gevolgen van dien. DENK-lijsttrekker Sheher Khan had een erg actief jaar in de gemeenteraad.