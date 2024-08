2024 Eveline van Leeuwen & Boj van den Berg

Een nieuw seizoen van De Zwoele Stad is in volle gang. En dit jaar nemen we de afleveringen op vanaf het Marineterrein. Een plek die we als Amsterdammers kennen van de zomerse dagen en als een plek om een duik te nemen om af te koelen. Dat er ondertussen allemaal experimenten voor de stad worden uitgevoerd, weet je misschien niet. Boj van den Berg en Eveline van Leeuwen praten ons helemaal bij in deze aflevering van De Zwoele Stad, gepresenteerd door Nadine van Ginkel.