Joris Queer & Pride (2)

Samen met journalist en programmamaker Charisa Chotoe, schrijver Maurits de Bruijn, Singer-songwriter Inge Lamboo en transfeminist Ana Paula Lima praat Joris van de Sande over het mannelijke domein, sekswerkers, transfobie en proberen we een antwoord te krijgen op de vraag: “Wat is queer?” Diva Mayday laat in haar column weten waarom de Queer & Pride-weken in Amsterdam nog steeds belangrijk zijn. En… Voor het eerst in de AT5-studio live muziek! Inge Lamboo zal het Pride anthem 2024 Like a phoenix akoestisch voor ons zingen.