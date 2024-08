37-jarige vrouw overleden na mogelijk misdrijf in woning in De Baarsjes, Amsterdammers in België klemgereden omdat ze zelfde route als prinses Amalia reden en Ajax wacht volgende stop in Polen in strijd om Europees voetbal. Dat en meer in het AT5 Nieuws van donderdag 22 augustus, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.