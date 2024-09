Locoburgemeester Moorman over uitspraak Haga Lyceum en veiligheid in buurten

De rechter oordeelde deze week dat de Nederlandse Staat een onjuist beeld heeft gecreëerd over het Cornelius Haga Lyceum, de islamitische middelbare school in Nieuw-West, namelijk dat er ruimte was op de school voor mensen met een 'antidemocratisch gedachtegoed'. Moet het Amsterdamse stadsbestuur excuses aanbieden? En verder gaat locoburgemeester Moorman in op de veiligheid in Amsterdamse buurten na meerdere incidenten deze zomer.