Mauritskade

Een gloednieuw seizoen! Een gloednieuwe presentator! Met Nadine van Ginkel dalen we af naar de ondergrondse wereld van de stad: het riool. Hier zien we alles, en ruiken we vooral alles dat net is doorgespoeld door de buurt. Zo spot Nadine iets wat verdacht veel op een tampon lijkt. Gokhan van Waternet, gaat met ons mee onder de grond en vertelt over alle merkwaardige dingen die je in het riool tegen kan komen en de problemen die het veroorzaakt. Met de rioollucht in de haren en poep op de camera keren we terug boven de grond.

We steken over naar het pand waar vroeger het Sint-Elisabeth gesticht was gevestigd. Hier woont Manon, met uitzicht op de rioolputdeksel waar we net uit zijn gekropen. Manon geeft ons een klein geschiedenislesje over het gebouw en zijn vorige bewoners. Zo is het een beetje een koud gebouw en hoort ze altijd geluiden. “Het is echt een beetje een instelling. Zo voelt het ook wel een beetje.”

We eindigen onze aflevering bij Martien thuis. Hij woont in een oud schoolgebouw, in een lokaal waar vroeger lessen met klei werden gegeven. Tegenwoordig wonen in dit gebouw alleen maar creatievelingen, kunstenaars en musici. Martien maakt muziekinstrumenten. Zo heeft hij ook een riolofoon gemaakt, een instrument gemaakt van oude rioolbuizen. We sluiten deze eerste aflevering van het seizoen af met veel kabaal op een zingend paard en een reuzexylofoon.