Ton heeft een bijzondere verzameling, hij spaart namelijk al vijftien jaar oude ansichtkaarten van de Pijp. Hij koos de honderd mooiste kaarten en maakte hier een boekje van. Volgens Ton zijn ansichtkaarten een soort tijdmachine. De mooiste kaart die Ton heeft is een kaart die kunstschilder Piet Mondriaan schreef vanuit zijn atelier in de Pijp.

Wie thuis is in de tattooscène zal hem zeker kennen, Joey de Boer heeft zijn tattoostudio in de Rustenburgerstraat. Hier heeft hij al meerdere bekenden getatoeëerd, van voetballers tot influencers. De stijl die Joey typeert heet fine line, en zijn vaak kleine subtiele figuurtjes. Presentator Nadine mag zelf even ervaren hoeveel pijn een fine line tattoo doet. Pijn is fine, zegmaar.