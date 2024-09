Het is de bekendste wijk van Amsterdam, en misschien wel van heel Nederland: De Jordaan. Tijdens het feestjaar Amsterdam 750 wordt de buurt extra in de schijnwerpers gezet met de musical "Onze Jordaan". In een driedelige serie neemt AT5 het publiek mee langs drie hoogtepunten uit de musical. Dit keer: kogelgaten in het Snotneusje, een draaiorgel uit de Jordaan. Met niet eerder vertoonde beelden van de schietpartij op 7 mei 1945.