Gesprek aan de Amstel | André Kuipers

André Kuipers is ruimtevaarder. In 2004 en 2011-2012 verbleef hij voor langere tijd in het heelal. Hij groeide op in Amsterdam en bracht er een groot deel van zijn volwassen leven door. In Gesprek aan de Amstel vertelt Kuipers aan Kemal Rijken over zijn jeugd en belevenissen, zowel in de hoofdstad als in de ruimte. Zijn film Beyond komt aan bod, evenals zijn vriendschap met Vangelis en Armin van Buuren. Ook wordt gesproken over de Nederlandse ruimtevaart.