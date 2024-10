Voordat we gaan kijken wie er achter die bijzondere deuren wonen, gaan we langs Geurt de Jong. Hij staat ons al op te wachten in de deuropening van zijn huis. Met zijn 86 jaar woont hij al 50 jaar lang in de Pieter Langendijkstraat. Een open deur, maar dit maakt hem waarschijnlijk de oudste bewoner van de straat. Hij heeft de straat dus enorm zien veranderen. Zo had hij een wasserette vroeger, en kon hij zijn boodschappen gewoon bij de slager en bakker halen in plaats van de supermarkt. Dat hij geliefd is door de buurtbewoners wordt duidelijk als de buurvrouw van Geurt per toeval haar deur uitloopt en met ons in gesprek gaat.