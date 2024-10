Halsema over de verschillen tussen Barcelona en Amsterdam

Femke Halsema is weer terug van haar twee maanden verlof, en daarom weer een Gesprek met de Burgmeester. Daarin vertelt ze wat haar opviel in Barcelona, de stad waar ze verbleef, in vergelijking met Amsterdam. Eén van de eerste werkgesprekken bij haar terugkomst was met asielminister Faber. Wethouder Groot Wassink haalde eerder deze week nog hard uit naar haar en noemde de minister een bedreiging voor Amsterdammers. Halsema vindt het vooral belangrijk dat er een goede relatie blijft tussen politiek Den Haag en Amsterdam.