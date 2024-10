Damsko: Aflevering 50 (Special: Lenny Balkissoon)

Een human interest programma met in de hoofdrol alledaagse, maar toch bijzondere Amsterdammers. Met in deze aflevering:

De Spot: Lenny Balkissoon toverde twee voormalig kerken in Amsterdam om tot hotels. Hij begon als werker op een rijstplantage in de tropen, werd balletdanser, vervolgens vastgoedondernemer en nu noemt hij zichzelf vooral avonturier. Lenny staat op het punt een nieuw theater te openen in zijn nieuwste hotel in Amsterdam-Oost.