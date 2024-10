We beginnen de aflevering met voormalig eigenaar van café Tatí en 'burgemeester' van de Saenredamstraat: Bob Astro. Samen met Bob zullen we de straat officieel openen, en als kijkers zijn jullie hier live bij. Is dat niet bijzonder?

Na deze feestelijke opening bezoeken we Ismit Tuharea, een van de langstwonende bewoners van de straat. Ismit is een echte rustzoeker. Zijn woning ademt kalmte uit, en zelf beoefent hij fanatiek Tai Chi. Hij neemt ons mee in de wereld van deze eeuwenoude bewegingskunst en laat hij aan Nadine zien hoe de basis moet, om zo in balans te blijven.

Een bezoek aan de Saenredamstraat is niet compleet zonder een kijkje te nemen bij de oude antiekzaak van Marja Niemans, beter bekend als Mickey Fields. Marja runt haar winkel al 41 jaar en neemt ons mee op avontuur in haar zaak, waar ons een bijzondere verrassing te wachten staat.

Als laatste op onze route gaan we langs bij de oude wijnhandel Van Krimpen, waar we spreken met Jeroen van Krimpen, de derde generatie eigenaar van deze familiezaak. De wijnhandel heeft een rijke geschiedenis, en Jeroen vertelt ons alles over dit bijzondere erfgoed.