Bijna een jaar is op veel wegen in Amsterdam 30 km/u de norm. Onlangs bleek uit onderzoek dat lang nog niet iedereen zich daaraan houdt, toch is verkeerswethouder Van der Horst vastbesloten om met de snelheidsbeperking door te gaan. En er is commotie ontstaan over het aanbestedingstraject voor het GVB. Blijft het Amsterdamse vervoersbedrijf het ov in de stad de komende jaren verzorgen?