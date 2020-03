Jolet Moolenaar spreekt met Amsterdammers over hun bezieling. Wat bezielt ze om te doen wat ze doen, hun droom na te jagen, zich in te zetten voor een groter goed, mensen te inspireren, of wat hun passie dan ook is waar ze zich met hart en ziel voor inzetten. Door de verhalen van deze mensen te vertellen, hoopt Jolet andere mensen te inspireren om ook hún bezieling te vinden.

Wat bezielt jou? is een 12 delige serie die vanaf maandag 16 maart wordt uitgezonden op AT5.