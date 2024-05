In veel Amsterdamse straten staan huizen waaruit de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hele gezinnen en families weghaalden en op transport stelden richting de dood. In de documentaire Straat Vol Leven introduceert regisseur Nathalie Toisuta een nieuwe manier van het herdenken van deze oorlogsslachtoffers. Ze zet mensen anno 2024 van dezelfde leeftijden en hetzelfde geslacht als representant van de verloren levens neer voor die panden. Dat levert een indringende manier van herdenken op.