Brand op balkon van woning Middenweg in Oost verstoort OV

In een woning aan de Middenweg in Oost is zondagavond een uitslaande brand uitgebroken. De brand zou inmiddels onder controle zijn, en bleek uitgebroken op een dakterras.

De brandweer was snel ter plaatse, en wist de brand onder controle te krijgen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Metingen moeten dat gaan uitwijzen.

De Middenweg is afgesloten, tram 9 rijdt daarom een andere route. Nu rijdt de tram via de Wijttenbachstraat, Insulindeweg en het Flevoparkbad. De volgende haltes slaat de tram over:

Pretoriusstraat (Linnaeusstraat)

Hogeweg (Middenweg)

Hugo de Vrieslaan (Middenweg)

Kruislaan (Middenweg)

Brinkstraat (Middenweg)

Schoolstraat (Hartveldseweg)

Nic. Lublinkstraat (Muiderstraatweg)

Diemen (Sniep) (Muiderstraatweg)

Arent Krijtsstraat (Hartveldseweg)