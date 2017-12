Poortjes station Sloterdijk vanaf morgen dicht

Op station Sloterdijk zijn vanaf morgen de toegangspoortjes definitief dicht voor mensen zonder geldig toegangskaartje.

Sloterdijk was het laatste station waar de poortjes nog niet gesloten waren. Op 4 december gingen ook de toegangspoorten op Centraal Station definitief dicht.

Volgens de NS leidt het sluiten van de toegangspoorten op stations tot minder zwartrijders en minder agressie in de trein.

Bericht voor alle reizigers die vanaf of via Amsterdam Sloterdijk reizen: de toegangspoortjes gaan vanaf 28 december definitief dicht. Ken jij reizigers die hier moeten zijn? Tag ze even in de reacties, dan zijn ze op de hoogte. pic.twitter.com/TCIEYnsTks