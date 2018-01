Jaarwisseling Amsterdam 'druk en zonder grote incidenten': 43 aanhoudingen, brandweer 165 keer in actie

De jaarwisseling is volgens politie, brandweer en ambulance rustig verlopen. Er waren minder branden en ambulanceritten dan vorig jaar. Wel gingen er opvallend veel voertuigen in vlammen op.

Op basis van de eerste, voorlopige, rapportages van de hulpdiensten meldt de gemeente maandag aan het begin van de middag dat het druk was in de stad, maar dat grote incidenten achterwege zijn gebleven.



De politie heeft in totaal 43 aanhoudingen verricht (vorig jaar waren dit er 32). Vijf keer werd er geweld gemeld tegen hulpverleners. Naar aanleiding van deze incidenten zijn twee mensen aangehouden.



Ook de brandweer had het druk. 165 keer moest de brandweer uitrukken, ongeveer even vaak als vorig jaar. Grote branden bleven uit, het aantal containerbranden viel mee. Wel gingen er opvallend veel voertuigen in vlammen op. 17 auto's, 2 vrachtwagens en 5 scooters. Het aantal ambulanceritten lag met 319 op het zelfde niveau als vorig jaar. Zes keer rukte een ambulance uit voor vuurwerkletsel.



Lees ook: Amsterdamse ziekenhuizen beleefden 'typische Nieuwjaarsnacht'; alleen VUmc had 'veel drukkere nacht'



Het aantal meldingen kan de komende dagen nog oplopen, stelt de gemeente. Zo kunnen er nog aangiftes binnenkomen.