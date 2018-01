Terugblik watersnoodramp Tuindorp Oostzaan: 'Ik dacht: straks hangen wij ook in een boom'

Het is deze week 58 jaar geleden dat bijna 11.000 bewoners van Tuindorp Oostzaan huis en haard moesten verlaten vanwege een watersnoodramp. De gebeurtenis maakte grote indruk. 'Ik dacht: straks hangen wij ook in een boom, net als in Zeeland', aldus buurtbewoner Nel Crist.

Op 14 januari 1960 stond de hele wijk binnen zeer korte tijd onder water. Toch is er bij Amsterdammers weinig bekend over de nationale ramp. Er vielen dan ook geen doden. Maar bij buurtbewoners die de ramp meemaakten, staat hij nog in het geheugen gegrift, zo blijkt uit een rondgang van de Straten van Amsterdam.

Nel Crist was destijds 30 jaar. Zij herinnert zich vooral nog dat ze erg snel moest handelen, omdat ze twee kleine kinderen thuis had. De kinderen besloot ze naar haar ouders te brengen, die op hooggelegen land woonden. Bij terugkomst stond Nel al meteen met haar enkels in het water. 'Ik zag al die bomen op het plein en dacht: straks hangen wij ook in een boom, net als in Zeeland.'

Zes weken ontheemd

De kinderen waren uiteindelijk maar liefst zes weken ontheemd. Volwassenen mochten al na 15 dagen terug, maar moesten toen nog wel een hoop opruimen.

'Toen we terugkwamen, was het wel heel erg hoor, met overal slijk en modder', zo vertelt buurtbewoner Gerda Huisman. 'We waren radeloos.' Meer weten over de watersnoodramp? Kijk dan naar de volledige aflevering van Straten van Amsterdam op AT5 of op de website.