Nachtburgemeester pleit voor actie tegen homogeweld: 'We moeten het goede voorbeeld geven'

Nachtburgemeester Mirik Milan stelt in Het Parool dat er meer gedaan moet worden tegen racisme en anti-homogeweld. Hij wil daarom een evenement organiseren over nachtelijke culturele diversiteit.

De mishandeling van de 24-jarige Xeverio heeft Milan aan het denken gezet. 'Je kunt toch niet zomaar iemand een paar pompen verkopen omdat hij homo is?', vraagt hij zich verontwaardigd af in Het Parool.

De nachtburgemeester wil daarom actie, maar pleit er ook voor om 'echt uit te zoeken waar het antihomogeweld vandaan komt'. 'Ik vraag me af of er een verband is tussen zelf gediscrimineerd worden en het haten van mensen die anders zijn en een gemakkelijke prooi vormen.'

Spoeddebat

Onlangs was er een spoeddebat in de gemeenteraad over anti-homogeweld. Maar volgens Milan is dat niet het juiste middel. 'We moeten maatregelen nemen die laten zien dat het Amsterdam menens is.'

De nachtburgemeester stelt daarom een gerichte aanpak voor, vergelijkbaar met de Top 600 van oud-burgemeester Eberhard van der Laan. Daarbij moeten alle partijen volgens Milan samenwerken, maar vindt hij wel dat mensen voor het beleid moeten gaan. 'Zodat we de lieve stad blijven die we volgens Van der Laan zijn.'

Opera mixen met hiphop

'Waarom organiseert Amsterdam niet elk jaar een stadsbreed evenement vergelijkbaar met de Gay Pride, maar dan voor culturele diversiteit', vraagt de nachtburgemeester zich af. Hij wil opera mixen met hiphop en Arabische muziek met house. 'Waarbij iedereen met elkaar danst.'

Amsterdam moet daarmee volgens Milan 'een voorbeeld' zijn voor andere steden in Europa. Hij ziet daarin ook een rol voor wethouders: 'Juist nu, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen ook zij zich uitspreken en met ideeën komen.'