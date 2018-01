DENK en FvD botsen: 'Ik denk dat de integratie bij u mislukt is'

Selectief in het benoemen van de problemen en de problemen helemaal niet zien. DENK-voorman Mourad Taimounti en lijsttrekker van Forum voor Democratie Annabel Nanninga lagen op ramkoers in het één op één debat over integratie.

In eerste aanleg leken de twee elkaar te kunnen vinden, zo zei Nanninga niet dat de integratie mislukt is. 'Maar wat er fout gaat, gaat wel goed fout', waarbij ze voorbeelden aanhaalde als het niet bespreekbaar zijn van de holocaust op sommige scholen en kinderen die in de stad geboren zijn en de taal niet goed spreken.

Volgens Taimounti gaat het prima met de integratie en ligt het probleem bij het laatste stukje van de integratie, de acceptatie.

'U leeft in een bubbel'

Het vuurwerk volgde in de directe confrontatie. Taimounti betichtte Nanninga van stemmingmakerij. 'Maar elk incident met geweld keuren wij af (...) U leeft in een bubbel', aldus Taimounti tegen Nanninga. 'U probeert incidenten te vergroten en u probeert ze te koppelen aan hele grote gemeenschappen en dat vind ik wel een kwalijke zaak', vervolgde hij.

Maar volgens Nanninga zijn het geen incidenten in Amsterdam. Ze zei te betwijfelen of iedereen in de stad echt mee wil doen, waarbij ze teruggreep op het voorbeeld van scholen waar er niet gesproken zou kunnen worden over homoseksualiteit.

'Hekel aan Amsterdam'

'Voor iemand die zo'n hekel heeft aan Amsterdam, u zegt het in allerlei tweets: "Ik haat Amsterdam. Ik moet weg." dat u nu hier opeens gaat doen alsof u echt van de stad houdt. Ik denk dat de integratie bij u mislukt is en bij mij goed gelukt', antwoordde Taimounti daarop.

'U bent onbeleefd'

'Ik wil dat mensen die met hun rug naar de maatschappij staan, wiens kinderen met de rug naar de maatschappij staan, seksegescheiden onderwijs, op Turkije of salafisme gericht onderwijs. Als u ontkent dat dat bestaat (...) Als we dat niet kunnen benoemen, kunnen we het niet oplossen, zei Nanninga die nauwelijks kon antwoorden op de woorden van de DENK-voorman. 'U bent een beetje onbeleefd tegen mij.'

In het debat daarna kreeg Nanninga het verder te verduren, nadat ook PvdA lijsttrekker Marjolein Moorman en Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons zich tegen haar keerden.