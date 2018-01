Ivens valt D66 aan op huren: 'Docent kan geen woning betalen van 1100 euro'

Meer of minder sociale huurwoningen, dat was het onderwerp van discussie in het laatste gedeelte van het grote AT5/Parool Openingsdebat. D66-voorman Reinier van Dantzig nam het in een directe confrontatie op tegen wethouder Wonen, Laurens Ivens (SP), die op zijn eigen dossier als een vis in het water was.

Van Dantzig begon zijn betoog met de wens voor meer huurwoningen voor middeninkomens, ten kosten van sociale huurwoningen. Volgens hem kunnen mensen met een middeninkomen nauwelijks een huis vinden in de stad. '60 procent van de woningen staat een dik rood kruis doorheen, waarop staat: u verdient te veel, u mag hier niet wonen.'

Lees ook: DENK en FvD botsen: 'Ik denk dat de integratie bij u mislukt is'

'Ik pas daarvoor'

Maar die bewering klopt volgens Ivens helemaal niet. 'Die docent kan geen woning betalen van 1100 euro en u stelt voor dat die 1100 euro moet betalen', verweet Ivens de D66-lijsttrekker. Die daarna kwam met verhalen van studenten die na hun studie noodgedwongen de stad moeten verlaten. Ook noemde hij het voorbeeld van mensen die een kindje krijgen, maar op de Amsterdamse woningmarkt niet de mogelijkheid hebben om groter te gaan wonen. 'Ik pas daarvoor', aldus Van Dantzig

'U past daar niet voor, u kiest daarvoor', was het antwoord van Ivens. 'Als je de stad duurder maakt, dan zullen mensen de stad moeten verlaten.' Docenten en verplegers kunnen volgens Ivens niet heel veel meer huur dan 700 euro per maand betalen. 'In uw programma zegt u, wij willen middenhuur, maar u schrijft een huur van 1100 euro', aldus Ivens tegen Van Dantzig. 'Hoe denkt u dat een docent die 2200 euro netto verdient, 1100 euro per maand kan betalen?'

'Voor de rijke mensen en expats'

Maar volgens Van Dantzig kiest D66 wel degelijk voor de verpleger, 'maar ook voor de zzp'er en de kleine ondernemer die wat meer verdient. Die zijn niet rijk meneer Ivens, maar die kunnen best wat meer huur betalen. Maar van u mogen ze in de hele stad geen huis uitzoeken.'

Ivens verweet Van Dantzig dat alle politieke partijen in de zaal meer woningen voor middeninkomens willen bouwen dan D66, zo zei hij. 'U wilt woningen van 1100 euro bouwen, dat is niet een woning voor iemand met een gemiddeld inkomen, dat is gewoon voor de rijke mensen in de stad en voor de expats.'