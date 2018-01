LIVE: Code rood wegens storm; tram- en treinverkeer volledig stil

Er raast vandaag een storm over de stad. Windsnelheden kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur. Tussen 10.00 uur en 12.00 uur wordt de piek van de storm verwacht. Volg dit liveblog voor actuele updates.

Update 11.50 uur:

Aan de Hoofdweg is een stuk dak naar beneden gekomen.

Het dak van een woningblok aan de Hoofdweg is door de wind ernstig beschadigd #storm020 https://t.co/wLMO3DmYTz pic.twitter.com/MK5ByCh5PI — AT5 (@AT5) January 18, 2018

Update 11.46 uur:

Schiphol verwacht dat het vliegverkeer rond 12.00 uur langzaam weer op gang komt.

We expect that flight traffic will gradually restart around 12.00pm. — Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018

Update 11.32 uur:

Het gebouw van basisschool Samenspel aan de Kantershof in Zuidoost is zonder dak. De school is ontruimd en de leerlingen kunnen opgehaald worden.

Update 11.28 uur:

Een grote pijp is op de Hobbemakade naar beneden gekomen. Voetganger op weg naar de Hema werd op een haar na geraakt, zegt een getuige.

Update 11.21 uur:

Schiphol legt nagenoeg al het vliegverkeer stil. Het is onbekend wanneer het vliegverkeer weer wordt opgestart.

Status update due to severe weather conditions: all air traffic has been suspended until further notice. — Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018

Update 11.16 uur:

Het dak van deze garage in Amstelveen werd als een blikje opengetrokken.

Update 11.05 uur:

Vlucht KL736 vanuit Curaçao had de landing al ingezet maar heeft deze moeten afbreken. Het toestel vliegt inmiddels geland in Kopenhagen.

Update 11.01 uur:

Deze hagelnieuwe Volvo bij het Okura Hotel verloor het van een omgevallen boom.

Update 11.00 uur:

Alle treinverkeer in Nederland is stilgelegd vanwege bomen en andere voorwerpen op het spoor. In een bericht op de website laat de NS weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Zodra het kan wordt het treinverkeer weer opgestart.

Update 10.57 uur:





Update 10.52 uur:

Bij Motel One aan de Europaboulevard in Zuid zijn gevelplaten los gewaaid.

Ook bij Motel One aan de Europaboulevard laten gevelplaten los door de storm. #storm020 pic.twitter.com/GbU3Gal99D — AT5 (@AT5) January 18, 2018

Update 10.48 uur:

We kregen foto's binnen van het dak van UVA Science Park dat het dak is weggewaaid. Het gebouw is volledig ontruimd. Er zijn geen gewonden, meldt de brandweer.

Het dak van het gebouw van de UVA Science Park is weggewaaid. Het gebouw is ontruimd https://t.co/wLMO3DmYTz pic.twitter.com/DYDkQrGcej — AT5 (@AT5) January 18, 2018

Update 10.44 uur:

Het Vondelpark is volledig afgesloten.

Update 10.38 uur:

GVB meldt dat alle trams terug gaan naar de remise. Er rijden geen trams meer in de stad. Ook is er bij het Tropenmuseum een boom op de bovenleiding gevallen.

Update 10.37 uur:

Het Science Park van de UvA wordt op dit moment ontruimd. Er komt een deel van het dak naar beneden.

Roof just came down @UvA_Amsterdam due to extreme wind gusts pic.twitter.com/ZCl4iw1qI3 — Joαchim Goεdhart (@joachimgoedhart) January 18, 2018

Update 10.34 uur:

Basisschool Samenspel in Zuidoost is ontruimd. Door de storm is een deel van het dak los komen te zitten.

Update 10.31 uur:

De hoek Parnassusweg/Stadionkade is afgesloten, daar dreigen glazen platen van een gebouw in aanbouw af te waaien. Het naastgelegen kantoor wordt mogelijk ook ontruimd.

Update 10.27 uur:

Station Van der Madeweg is tot nader orde gesloten, meldt GVB. Reizigers kunnen niet meer op- of uitstappen. Er zijn daar platen los gewaaid. Er zijn servicemedewerkers onderweg.



Update 10.13 uur:

Op het Leidseplein is een deel van een dak van een gebouw gewaaid. Dat gebeurde naast de blues-club Bourbon Street.

Update 10.07 uur:

De Universiteit van Amsterdam roept studenten op om binnen te blijven. Studenten die nog thuis zijn worden opgeroepen om niet naar de uni te komen.

Artis tweet dat de dierentuin gesloten is vanwege de storm.

ARTIS is tijdelijk gesloten vanwege de storm. Houd onze sociale media in de gaten voor actuele informatie. pic.twitter.com/XcM2eBvXeM — ARTIS (@ARTIS) January 18, 2018

Update 9.52 uur:

De politie roept op om enkel 112 te bellen bij zeer dringende of levensbedreigende situaties.

https://t.co/0b8lgBPZHa Bel 112 alleen in zeer dringende of levensbedreigende situaties — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 18, 2018

Update 9.43 uur:

Inmiddels heeft Schiphol 260 vluchten geannuleerd. Het gaat om vluchten van en naar Europese bestemmingen. Vertragingen kunnen oplopen tot dertig minuten. De rest van de dag zal het vluchtschema ontregeld zijn.

Storm update: currently 260 flights have been cancelled. This mainly affects flights to and from European destinations. Please expect delays for departing flights of up to 30 minutes. Our flight schedule will be disrupted for the rest of the day. pic.twitter.com/5t8Vox3ot6 — Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018

Update 9.25 uur:

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor zeer zware windstoten. Er wordt geadviseerd om niet meer de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is.

Update 9.12 uur:

Bij het West Side Inn Hotel aan de Voorburgstraat is een steiger omgewaaid. Volgens getuigen kwam de steiger op een slachtoffer terecht en is die naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet bekend.

Update 8.05 uur:

Door een omgevallen aanhanger van een vrachtwagen is de A9 richting Alkmaar bij knooppunt Badhoevedorp helemaal dicht. De Verkeersinformatiedienst adviseert verkeer vanuit Alkmaar bij knooppunt Raasdorp om te rijden via Amsterdam. Verkeer richting Schiphol kan via de borden Rotterdam volgen.

De brandweer van Badhoevedorp is ook ter plaatse op de #A9. (foto) Verkeer vanuit Alkmaar kan bij knp. Raasdorp omrijden richting Amsterdam. Verkeer richting Schiphol volgt de borden Rotterdam. pic.twitter.com/fCFEmfmLYE — VID (@vid) January 18, 2018

Update 7.00 uur:

Op sommige trajecten van en naar de stad laat de NS in plaats van elke tien minuten, elk halfuur een trein rijden. Zo kan er snel gehandeld worden als er bijvoorbeeld een boom op het spoor valt. Vanwege de zeer zware windstoten zijn er op Schiphol 220 vluchten geschrapt.

Today we expect a strong westerly wind, causing delays and cancellations. Are you flying to/from Schiphol Airport today? Please check https://t.co/AB41Lj6v7h , our app or your airline for current flight information. pic.twitter.com/GJ0IiCBv7Y — Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018

Let op! Vandaag rijden er minder treinen. Plan uw reis op https://t.co/ntyfhoJluJ en let op de omroep op de stations. Meer informatie over het hoe en wanneer van deze aangepaste dienstregeling vind je hier: https://t.co/ntyfhoJluJ — NS online (@NS_online) January 18, 2018

Heeft u foto's of video's van (gevolgen van) de storm? Stuur ze naar ons via Whatsapp op 0651190938 of mail ze naar info@at5.nl.