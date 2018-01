GVB laat alle trams terugkeren in verband met omgewaaide bomen

Het GVB laat alle trams terugkeren naar de remise. Er liggen in de stad te veel bomen om, op verschillende plekken zijn bovenleidingen kapot getrokken.

Lees ook: LIVE: Code rood wegens storm; Artis gesloten

Een aantal veren is ook gestopt met varen, meldt het GVB. De metro's en bussen blijven rijden zolang het veilig is en indien nodig via omleiding. Reizigers wordt aangeraden om gvb.nl in de gaten te houden voor updates.

Ook de NS heeft het gehele treinverkeer inmiddels stilgezet.

Tweets by GVB_actueel