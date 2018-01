Vijftien mensen onwel door zuurstofgebrek aan boord United-vlucht

Een vlucht van United Airlines die vanaf Schiphol onderweg naar vliegveld Newark bij New York is vrijdagmiddag rond 15.15 uur teruggekeerd naar Schiphol nadat mensen aan boord onwel waren geworden vanwege zuurstofgebrek.

Een woordvoerder van Schiphol bevestigt tegen NH Nieuws dat vlucht UA071 is teruggekeerd. De Veiligheidsregio Kennemerland bevestigt dat er vijftien mensen onwel waren geworden. Het gaat naar omstandigheden goed met de mensen. Of er ook leden van de crew onwel waren geworden is niet bekend.

Door een harde landing zou het vliegtuig ook nog een lekke band hebben gekregen. Het vliegtuig is op de landingsbaan geëvacueerd door personeel van de brandweer.

