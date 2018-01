Aan prullenbak vastgebonden hond herenigd met eigenaar

Politieagenten hebben zich vanmiddag ontfermd over een hondje dat was achtergelaten op het Damrak. Het beestje zat volgens de melder al vier uur lang vastgebonden aan een vuilnisbak.

Het zwart-witte hondje werd opgehaald door de politie en naar het bureau gebracht. 'We hebben de eigenaar nog niet kunnen achterhalen en voorlopig geniet het hondje van alle aandacht op het bureau', schrijft de politie Amsterdam Centrum-Burgwallen op Facebook. De hond had flinke honger, want een bakje met voer was binnen een paar tellen leeg.

Het hondje wordt vanavond opgehaald door de Dierenambulance. De politie doet een oproep aan de eigenaar van de hond: 'Meldt u zo spoedig mogelijk aan politiebureau Burgwallen!'

En dat is gebeurd, zo laat de politie weten. De eigenaar was al op zoek naar haar hond en heeft haar via de dierenambulance teruggevonden.