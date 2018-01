Ernstige zorgen om vermiste Teresa Diaz Nerio (35)

De familie van Teresa Diaz Nerio maakt zich ernstige zorgen om de 35-jarige Spaanstalige vrouw. Zij is sinds vorige week woensdag niet meer gezien, ze is die middag mogelijk met haar fiets vanaf haar huis in het centrum vertrokken.

Diaz Nerio woont aan de Oudezijds Achterburgwal en zou met haar Gazelle omafiets van huis zijn gegaan. Ze had een korte rood/blauwe jas aan met een kleurrijke wollen sjaal. Ze is slank, ongeveer 1.60 meter groot en heeft donkere krullen en bruine ogen.

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan van haar vermissing. 'We gaan kijken of we kunnen achterhalen waar ze is, we denken momenteel nog niet aan een misdrijf', laat een woordvoerder weten. Mensen met informatie over de verblijfplaats van Teresa kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.