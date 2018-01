Brandweer: 'Vorig jaar 131 keer uitgerukt voor drenkelingen in de gracht'

Trappetjes, touwen en grijpstenen. Het stadsdeel Centrum zet sinds vorig jaar alles in het werk om verdrinkingen in de gracht te voorkomen. Toch moest de brandweer vorig jaar 131 keer uitrukken om in actie te komen voor een drenkeling.

Gemiddeld verdrinken er jaarlijks 18 mensen in Amsterdamse wateren waarvan zes in het Centrum. Vorige week overleed nog een 30-jarige man nadat hij bij café Waterkant in het water viel. 'Het gaat om lange termijn maatregelen en korte termijn maatregelen', legt Boudewijn Oranje van bestuurscommissie Centrum uit.

'Als we een kademuur vernieuwen dan maken we grijpranden en trappen, maar dat duurt zo lang dat we op de korte termijn maatregelen nemen en dat zijn vaak touwen en tijdelijke trappen.' Inmiddels heeft de gemeente zes hotspots aangewezen waar mensen vaak in de gracht vallen. Zo komen er nog dit jaar reddingstrappen en reddingslijnen in het Wallengebied, achter het Rembrandtplein, de Westermarkt en bij poppodium De Melkweg.

Uitbreiden

'We hebben ons nu geconcentreerd op plekken waar het risico het hoogst is. We moeten nog maar eens kijken of we dat verder gaan uitbreiden', gaat Oranje verder. 'Want er moet toch wel enige relatie te leggen zijn tussen waar mensen verdrinken en waar je voorzieningen treft. Het zijn dure voorzieningen.'

Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedere kademuur in het centrum is voorzien van touwen, ladders en grijpstenen. Dat gaat echter nog tientallen jaren duren, omdat de voorzieningen pas worden aangebracht als de betreffende kademuur aan renovatie toe is.