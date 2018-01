Dakloze 'gemeenteraad' roept wethouders op matje: 'Niks veranderd, ondanks de toezeggingen'

De wethouders Vliegenthart (Werk, Participatie en Inkomen), Ivens (Bouwen en Wonen) en Van der Burg (Zorg) werden vanmiddag op het matje geroepen. Niet door de gemeenteraadsleden die hen wekelijks het vuur aan de schenen leggen, maar door een groep van zo'n veertig dakloze Amsterdammers die voor de gelegenheid wel op de plekken van de raadsleden mochten zitten.

'Mensen vinden dat ze beter gehoord worden', schetst wethouder Vliegenthart een groot verschil met vorig jaar. Ook toen gingen Amsterdamse daklozen met een deel van het college in gesprek om duidelijk te maken wat er volgens hen moet veranderen. 'Dat vind ik heel belangrijk. Als wethouder Sociale Zaken ben ik de afgelopen jaren ook bezig geweest ervoor te zorgen dat de sociale dienst naast mensen gaat staan, in plaats van boven mensen.'

De daklozen zelf hebben een andere indruk. 'Ik vind niks veranderd, het zijn nog steeds loze beloftes', foetert Rob. Zwierf hij een jaar geleden nog door de straten en sliep hij in de open lucht, tegenwoordig heeft hij in ieder geval het dak van de daklozenopvang boven z'n hoofd. Dakloze Fred is het met hem eens: 'Sinds vorig jaar is er eigenlijk niets veranderd, ondanks de toezeggingen die door de gemeenteraadsleden gedaan zijn.'

Lees ook: Daklozen in gesprek met wethouder: 'Mensen denken dat we Swiebertje zijn'

Hij doelt onder meer op de belofte van wethouder Ivens, die een klein jaar geleden dak- en thuislozen een oplossing in het voortuitzicht stelde. Op een ander punt - het toekennen van briefadressen - nodig om een uitkering te kunnen ontvangen - zit meer schot in de zaak. 'Met de briefadressen hebben we een belangrijke stap gezet.'

Rob weet wel waarom hij tussen wal en schip valt. 'Als je verslaafd bent, je hebt psychische problemen of je bent een vrouw met een kind, dan word je snel geholpen. Maar ik zit in het segment van niet verslaafd, geen schulden, dan sta je gewoon op jezelf." Wethouder Vliegenthart heeft Rob inmiddels in contact gebracht met organisaties die hem verder kunnen helpen. 'Want ik vind dat er ook voor Rob een plekje in deze stad moet zijn.'