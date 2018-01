Omwonenden brand bij café Oslo keren terug: 'Het was een kort nachtje'

De schrik zit er goed in bij sommige omwonenden van de Sloterkade, waar gisteren bij café Oslo een brand uitbrak. Hoewel niemand gewond raakte, zijn meerdere woningen onherstelbaar beschadigd. 'Dit is eigenlijk waar je altijd bang voor bent', zegt een bewoonster.

'Ik merkte dat het naar rook begon te ruiken', vertelt ze. 'Een brandlucht in de badkamer. Ik dacht: het zal toch geen kortsluiting van de wasmachine zijn'.

De wasmachine was niet de boosdoener van de brand die gisteravond rond 20.00 uur uitbrak. In buizen van het afvoerkanaal van café Oslo is de ellende begonnen, zo vermoedt de brandweer.

Vloeren eruit en plafonds ingestort

Volgens René Vink van de calamiteitendienst Amsterdam is de brand een pittige klus geweest voor de brandweer. 'U moet zich voorstellen, de vloeren liggen eruit en de plafonds zijn ingestort, dus er wordt nu door bouw- en woontoezicht van de gemeente Amsterdam sowieso per woning bekeken hoe de situatie is en welke mensen er dan eventueel terug zouden kunnen naar hun woning.'

De rook trok naar de bovengelegen huurwoningen van woningcorperatie De Key. 'Toen we het trappenhuis ingingen stond het al helemaal wit van de rook', vertelt de bewoonster. Omdat de brandweer haar vertelde toch naar buiten te komen, is ze met haar kinderen naar beneden gegaan.

'Kleine meid van acht'

Een andere omwonende had meer geluk. 'Wij waren de laatsten die nog gewoon naar huis mochten. De rest moest helaas geëvacueerd worden'. Maar ook deze bewoner van de Hoofddorppleinbuurt is geschrokken van de gebeurtenis. 'Ik heb een kleine meid van acht, dan maak je je extra zorgen. Het is een kort nachtje geweest'.

Met daglicht is goed te zien wat voor een ravage de brand heeft veroorzaakt. Verschillende ruiten heeft de brandweer in moeten slaan, die toegaf grote moeite had het vuur meester te worden.

Vier woningen onherstelbaar beschadigd

Woningcorporatie De Key laat vanochtend aan AT5 weten dat er gisteren 21 woningen ontruimd zijn. Sommige mensen konden bij vrienden of familie onderdak vinden, andere bewoners hebben de nacht doorgebracht in een hotel. In totaal zijn er zes woningen onherstelbaar beschadigd. De bewoners daarvan zullen op korte termijn niet terug kunnen keren naar hun huis. Voor zover De Key kan inschatten hebben andere woningen vooral last van roetschade en wordt daar gewerkt aan reinigingsmaatregelen.

Welke mensen terug kunnen naar de woning, wordt om 13.00 uur tijdens een bewonersbijeenkomst bekend gemaakt.