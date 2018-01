Flinke ravage bij ramkraak Amstelveen, auto in brand gestoken

Bij een Albert Heijn aan het Westwijkplein in Amstelveen is vannacht een ramkraak gepleegd. Daarbij is de gebruikte auto in brand gestoken.

Even voor half vier kwam de melding binnen. Een auto is de pui van de supermarkt binnengereden en daarna vermoedelijk in brand gestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle.

De ravage is groot. Of er iets buit is gemaakt is nog niet duidelijk. Ondanks de grote brand hoefden er geen woningen ontruimd te worden. Er is niemand gewond geraakt. De daders zijn nog voortvluchtig. De politie zal verder onderzoek doen.

Brand supermarkt #Westwijkplein in Amstelveen is uit. Niemand gewond geraakt en geen woningen ontruimd. Politie doet onderzoek. — Brandweer AA (@BrandweerAA) January 31, 2018

Onderzoek opgestart na ramkraak #Westwijkplein in Amstelveen. Gebruikt voertuig deels uitgebrand. Daders voortvluchtig. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 31, 2018