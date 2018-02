Taakstraf voor ex-kindsoldaat na huiselijk geweld

Een 48-jarige man die vroeger kindsoldaat in Oeganda was, is veroordeeld voor huiselijk geweld. Hem is een taakstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

De man ging 22 april zijn vriendin te lijf, in bijzijn van zijn baby en 10-jarige zoontje. De vriendin werd gelagen en getrapt, waarbij ze een breuk in haar oogkas opliep. In allerijl heeft het zoontje aangebeld bij de buurman, die de politie waarschuwde.

De rechter heeft in de strafmaat meegenomen dat de man aan PTSS lijdt als gevolg van zijn ervaringen als kindsoldaat. Ook moet de man zich verplicht laten behandelen.