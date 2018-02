Toekomst seksclub Stadhouderskade hangt aan zijden draadje

Seksclub Crystal Club aan de Stadhouderskade moet voor 1 maart van dit jaar de huurachterstand hebben betaald, anders wordt de club direct ontruimd. Dat heeft de rechter deze week bepaald.

De club werd eind juli vorig jaar gesloten door de burgemeester nadat er bij een onderzoek van de politie ruim negen gram cocaïne en ruim 53,4 mililiter GHB werd gevonden. Er werden toen vier vrouwen in de leeftijd van 32 tot 56 jaar aangehouden.

Door de sluiting heeft de exploitant al maanden geen inkomsten meer en is de huurachterstand opgelopen. De verhuurder van het pand heeft daarom aan de rechter gevraagd of het pand ontruimd mag worden.

Inmiddels bedraagt de huurachterstand meer dan drie maanden. De rechter vindt dat dit een ontruiming rechtvaardigt. Er is op dit moment alleen nog een redelijke kans dat de club op korte termijn haar deuren weer mag openen van de gemeente en dat de exploitant de huurachterstand in dat geval in één keer kan inlopen.

Mocht de club toch moeten sluiten, betekent dat een financiële aderlating voor de exploitant. Die heeft namelijk 600.000 euro sleutelgeld betaald.