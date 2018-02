Amsterdamse crimineel 'Pjotr' op heterdaad betrapt tijdens stelen Porsche

De crimineel Peter 'Pjotr' R. zou deze week zijn gearresteerd terwijl hij in Zaandam een Porsche probeerde te stelen. De bekende in de Amsterdamse onderwereld overleefde in 2015 ternauwernood een liquidatiepoging.

Dat meldt Het Parool. Hij zou samen met de Amsterdammer Younes A. de Porsche op de Penningweg op een aanhanger hebben willen laden. Een getuige zag het gebeuren en belde de politie. Toen de agenten arriveerden op het bedrijventerrein, probeerden de mannen te voet te vluchten, maar ze zijn aangehouden.

Younes A. is eerder veroordeeld omdat hij op het huis van misdaadblogger Martin Kok heeft geschoten, anderhalve week na de liquidatiepoging op Peter R. Volgens de krant wordt in het criminele milieu daarom gevreesd dat de twee mannen de Porsche wilden gebruiken als vluchtauto na een liquidatie.

Autodiefstal

Volgens de politie is daar geen enkel bewijs voor en ook de advocaten van Peter R. en Younes A. zeggen tegen de krant dat het erop lijkt dat het puur om autodiefstal gaat.