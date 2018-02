Coentunnel enige tijd dicht door ongeluk met paardentrailer

De Coentunnel is vanmiddag in zuidelijke richting afgesloten geweest na een ongeluk in de tunnelbuis.

Het ongeluk vond rond 12.45 uur plaats. Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien dat er een paardentrailer op de kant is terechtgekomen, maar wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Ook is het niet bekend of er een paard aanwezig was.

Verkeer werdt aangeraden via de Zeeburgertunnel te rijden. Rond 13.30 uur konden automobilisten weer door de tunnel heen.

Ongeluk in de Coentunnel. Rechtertunnelbuis nog dicht. Omrijden via #A10 Noord door de Zeeburgertunnel. pic.twitter.com/Jnb7RdBSSr — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) February 4, 2018

De #Coentunnel is afgesloten in zuidelijke richting. In de tunnel is een ongeval gebeurd. Omrijden via de noordzijde van de #A10. pic.twitter.com/mIljYXq7zp — VID (@vid) February 4, 2018